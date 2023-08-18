АвтоВАЗ повысил рекомендованные розничные цены на авто Lada

Компания АвтоВАЗ повысила цены практически на все модели и комплектации Lada.Так, цены выросли на величину от 20 000 до 65 000 рублей в зависимости от модели и комплектации.

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Флагманская модель АвтоВАЗа седан Lada Vesta NG в комплектациях Life, Enjoy и Techno, а также все комплектации кросс-седана Lada Vesta Cross подорожали на 20 000 рублей. Более того, на моделях Lada Vesta Cross теперь не делают заводскую тонировку задних стекол. Также из оснащения седанов Vesta/Vesta Cross убрали опциональный набор аксессуаров, который стоил 24 900 рублей.

Трехдверные внедорожники Lada Niva Legend в исполнениях Urban и Black подорожали на 30 000 и 40 000 рублей соответственно. Максимально подорожала модель Lada Niva Travel. Прибавка к цене составила 50 000-65 000 рублей. Теперь стоимость нового седана Lada Vesta NG варьируется в диапазоне от 1 420 900 рублей до 1 584 900 рублей.