Dacia хочет участвовать в ралли Дакар

Марка доступных автомобилей Dacia объявила о своих планах принять участие в ралли Дакар, одном из самых известных и сложных событий в мире автоспорта. Prodrive и легендарный Себастьян Леб объединят усилия для создания автомобиля, подходящего для этого мероприятия.

© ПроКроссовер.ру

Подробной информации пока нет, но в компании намекнули, что Renault поделится с новой командой собственным гоночным опытом. Можно предположить, что в готовом виде раллийный автомобиль будет выглядеть как Manifesto Concept.

Dacia говорит, что хочет использовать гонку как возможность протестировать новые технологии, которые позже могут найти применение в серийных автомобилях. К ним могут относиться различные виды синтетического топлива, например.

Себастьян Леб, одержавший девять побед в чемпионатах мира по ралли, является известным гонщиком, в прошлом работавшим в командах Peugeot и Prodrive. Он также участвовал в Дакаре, но никогда не выигрывал ничего выше серебра.