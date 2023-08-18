Livan анонсировал две новинки для рынка РФ. Это седан и кроссовер
Компания Livan вышла на российский рынок в середине июня с субкомпактным кроссовером X3 Pro. Теперь китайцы анонсировали ещё две новинки, сообщив, что продажи стартуют скоро.
На самом деле интриги в том, что это за машины, никакой нет. Новинки были раскрыты в мае во время дилерской конференции. Модели Livan S6 Pro и X6 Pro - перелицованные седан и кроссовер материнской компании Geely. Позднее информацию подтвердил исполнительный директор "Ливэн Моторс Рус" Кун Шуай, который даже рассказал о сроках выхода новинок на рынок.
За основу X6 Pro был взят Geely Vision X6, который ввозят в Россию по параллельному импорту.. "Паркетник" также знаком россиянам в одной из своих итераций - на нашем рынке его продавали как Emgrand X7.
S6 Pro - седан D-класса длиной около 4,7 метра. В его основе лежит модель Geely Emgrand L, по силовой установке: ожидается, что она идентична X6 Pro.