Livan анонсировал две новинки для рынка РФ

Компания Livan вышла на российский рынок в середине июня с субкомпактным кроссовером X3 Pro. Теперь китайцы анонсировали ещё две новинки, сообщив, что продажи стартуют скоро.

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На самом деле интриги в том, что это за машины, никакой нет. Новинки были раскрыты в мае во время дилерской конференции. Модели Livan S6 Pro и X6 Pro - перелицованные седан и кроссовер материнской компании Geely. Позднее информацию подтвердил исполнительный директор "Ливэн Моторс Рус" Кун Шуай, который даже рассказал о сроках выхода новинок на рынок.

За основу X6 Pro был взят Geely Vision X6, который ввозят в Россию по параллельному импорту.. "Паркетник" также знаком россиянам в одной из своих итераций - на нашем рынке его продавали как Emgrand X7.