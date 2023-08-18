Власти Сан-Франциско просят приостановить внедрение беспилотных такси

Городские власти Сан-Франциско направили обращение к калифорнийскому регулятору, в котором попросили приостановить выданное разрешение на эксплуатацию беспилотных такси в городской черте. Об этом пишет издание MarketWatch.

© newsroom.uber.com

Власти намерены добиваться повторного рассмотрения вопроса безопасности беспилотных такси.

Но, считает прокурор города Дэвид Чиу, снятие ограничений на работу беспилотных такси нанесет городу ущерб, который перевешивает возможные негативные последствия компаний от задержек в эксплуатации беспилотного автопарка.

Одновременно городские власти указывают на растущее число инцидентов с участием роботакси - это и блокировка движения на дорогах, и препятствие проезду машин скорой помощи и пожарных, и многое другое. Например, на днях два такси без водителя проехали напрямую через территорию строящегося в городе объекта.