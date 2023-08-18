Mайор ГИБДД запретил составлять протокол на родственника

Mash: в Дагестане майор ГИБДД запретил составлять протокол на родственника
В Дагестане начальник районного ГИБДД запретил автоинспектору составлять протокол на своего родственника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
По данным канала, сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль без номерных знаков, за рулем которого оказался родственник 54-летнего майора полиции Шейхсаида. Нарушителю грозил штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение прав на три месяца.
Водитель позвонил начальнику районного ГИБДД, после чего автоинспекторам поручили не составлять на нарушителя протокол. Вскоре об этом узнали коллеги Шейхсаида, в отношении майора возбудили уголовное дело за превышение полномочий. Отмечается, что в 2017 году полицейский получил благодарность за добросовестную службу.
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