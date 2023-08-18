RUF показала две новые модели

Как сообщает издание SPEEDME.RU, RUF представляет сразу две новинки. Речь идет о CTR3Evo CTR3 и RUF RSpyder.

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Первое авто по-прежнему похоже на своего предшественника – RUF CTR3 Clubsport. Однако же, выпрямленная передняя частью и уникальной задняя освежили его. Все подробности пока не раскрыты, однако известно, что мощность авто составит не менее 800 л.с.

О RUF R Spyder пока неизвестно ничего. Полагают, что автомобиль будет менее мощным, так как нацелен на дороги общего пользования.