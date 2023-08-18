Британская компания построила электрическую копию гоночного Bentley 1929 года

Перед вами настоящая игрушка для взрослых. Компания The Little Car Company создала уменьшенную копию Bentley 1929 года и оснастила её электрической силовой установкой.

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Помимо меньших размеров и различных механических компонентов, электромобиль является точной копией популярного гоночного британского автомобиля и создавался в сотрудничестве с Bentley Heritage Collection. На самом деле, The Little Car Company получила доступ к оригиналу стоимостью 30 миллионов долларов, чтобы сделать его уменьшенную копию максимально реалистичной.

Электромобиль насчитывает 3,7 метра в длину и 1,5 метра в ширину. При этом материалы кузова и салона аналогичны оригинальному автомобилю. Например, капот сделан из алюминия, радиатор декорирован хромом, а задняя часть выполнена из углеродного волокна вместо ясеня, но покрыта такой же пропитанной тканью. Кроме того, электромобиль окрашен в тот же зеленый оттенок, что и классический Bentley.

Внутри найдется место для двух сидящих друг за другом взрослых. Среди современных удобств в машине прописалась навигационная система Garmin, камера заднего вида и USB-порт для зарядки гаджетов.

Родстер оснащен установленным сзади электродвигателем мощностью 20 л.с. Этого достаточно, чтобы разгонять электромобиль до 72 км/ч, а тяговая батарея обеспечивает запас хода в 105 км. Интересно, что зарядный порт расположен спереди, внутри корпуса механического нагнетателя.