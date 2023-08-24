30 лет - не приговор. Крутые тачки из нашего детства

Каждый автовладелец, которому сегодня больше 35 лет, обязательно помнит машины 90-х годов. В то время на российский рынок только хлынули иномарки, которых раньше никто не знал. Все, у кого были денежные средства, пытались ухватить себе заграничный автомобиль. Во-первых, они действительно были в разы интересней наших «Жигулей», а во-вторых, тогда был культ всего иностранного, потому что еще совсем недавно это было просто недоступно. На сегодняшний день сохранилось достаточно мало машин, которые были произведены в 90-е годы, поэтому давайте освежим память и вспомним тачки, которыми так любовались в детстве.

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Mercedes-Benz W140

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Это была настоящая бомба, а не автомобиль. Mercedes-Benz в кузове W140 притягивал внимания всех, мимо кого проезжал. Он выделялся огромным кузовом, комфортным салоном с опциями, многие из которых до сих пор считаются признаком роскоши и мощнейшими по тем временам двигателями. Самая мощная версия S600 оснащался шестилитровым двигателем W12 мощностью 408 л.с. и разгонялась до первой сотни всего за 6 секунд.

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В России его называли очень просто – «шестисотый», и его хотели все. Купить мечту можно и сегодня по цене от одного миллиона рублей за что-то адекватное, и несколько миллионов - за ухоженные варианты. Приобретать W140 за 400–500 тысяч рублей нет смысла - это дрова.

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BMW E34

Это менее пафосная машина, чем W140, но она была мечтой всех пацанов во дворе. Именно на такой BMW ездили киногерои ленты «Жмурки» от режиссера Алексея Балабанова. Кузов Е34 до сих пор ассоциируется с лихими девяностыми, которые были так давно. Именно в эпоху этого кузова зародилась известная в определенных кругах фраза «BMW начинается с шести цилиндров», и это правда – покупать самую младшую «пятерку» 518i с четырехцилиндровым двигателем было зазорно, могли не понять. Даже простенькие 520i уже комплектовались шестицилиндровыми агрегатами, но уважали пятерки начиная с индекса 525i. Особого оснащения у баварцев тогда не было – они были больше про спорт и наваливание, чего категорически не умел Mercedes. Так и появились два лагеря, представители которых до сих пор спорят, кто же круче, Mercedes или BMW.

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Купить сегодня Е34 в адекватном состоянии можно, хоть и сложно. Опять же, придется выложить от одного миллиона рублей за то, на чем можно будет ездить. Есть много предложений по 200-400 тысяч, но это автохлам, в который придется вложить еще две стоимости и потратить на работы полгода. Основная проблема этих машин – гнилые кузова, от которых уже мало что осталось. Двигатель и коробку можно перебрать – это не проблема, а вот с кузовом все намного сложнее.

BMW E38

А вот это уже легенда в России из-за криминальной драмы «Бумер», герои которой спасались от преследования как раз на BMW E38 750IL – тогда это была самая шикарная модель, которая конкурировала с W140, хоть и уступала ему в оснащении. Собственно, в том числе благодаря фильмам «Бумер» и «Жмурки» в России на какое-то время за баварцами закрепился статус криминальной марки.

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В начале 90-х модельный ряд BMW был очень скромным – всего три модели, и семерка была самой крутой среди них. Ну а «лонговая» 750IL с двигателем V12 объемом 5,4 литра – это был уровень. Автомобиль разгонялся до сотни за 6,6 секунды, что позволяло быть практически быстрее всех на дороге. Внутри все было из кожи с кучей опций, но бензин машина ела как не в себя – больше 20 литров в городе при размеренном движении.

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На сегодняшний день сохранившихся Е38 практически не осталось. Дело в том, что «семерка» была очень дорогой машиной и их изначально было в разы меньше, чем «пятерок» в кузове Е34. Вдобавок некоторое время назад в России BMW E38 стали объектом внимания многих блогеров, которые выкупали их под проекты и для реставрации. Часть машин действительно восстановлена и не продается, а часть просто уничтожена. Но найти варианты все еще можно, но все от миллиона рублей, чтобы хотя бы были на ходу.

Jeep Grand Cherokee

В 1992 году появился американский внедорожник Jeep Grand Cherokee, который тут же стал любимцем в России. Их можно было увидеть буквально в каждом дворе, потому что на тот момент у него было достаточно мало альтернатив.

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Как и большинство американских машин, оснащался огромными двигателями от 4 до 5,9 литра мощностью до 245 л.с., что делало его весьма проворным. Просто для понимания – топовая версия разгонялась до сотни за 6,8 секунды и в тот момент являлась одним из самых быстрых внедорожников в мире. Машина оснащалась премиальной аудиосистемой, была полноприводной и обладала интегрированной рамой, что делало ее заметно крепче обычных седанов. Самое интересное, что официально этот кузов в Россию не поставлялся, но его до сих можно найти в продаже по цене около 800 000 рублей за относительно ухоженный вариант.

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Mitsubishi Pajero

А вот и представитель страны восходящего солнца - Mitsubishi Pajero. Это была статусная семейная машина для людей, которые хотели высокий внедорожник, но не были готовы садиться за руль Grand Cherokee. Японцы уже тогда славились неубиваемыми машинами, поэтому «паджерики» потекли в Россию рекой. Тем более, что они были не столь дорогими, как немецкие или американские машины.

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Отличительной чертой этих машин был двухцветный кузов – очень часто можно встретить экземпляры с серебряной нижней частью. Именно Mitsubishi Pajero славился своей крутой проходимостью, поэтому их часто брали для экспедиций. А вот в салоне было заметно беднее, чем в европейских или американских представителях. Сегодня машин продается достаточно много – около 200 штук по России только в классическом исполнении, а вариаций там много. Есть предложения от 125 000 рублей, но нам же не нужно говорить, что за эти деньги вы купите убитый хлам и нечитаемыми и, скорее всего, перебитыми пару раз номерами? По беглой оценке, вменяемые варианты продаются по цене от 500 000 рублей.

Audi 80

Если кто-то не знает, то модели А6 и А8 появились только в 1996 и 1994 годах соответственно, а до них А8 носила название Audi 100, а А6 – Audi 80. И вот именно «восьмидесятка» стала народной любимицей в России. Она не предлагала ничего особенного – это была просто машина, но немецкая, а это важно. Более того, эта модель заканчивала свой жизненный цикл в середине 90-х годов, а потому стоила уже не очень дорого, по сравнению в теми же баварскими пятерками. В начале 2000-х Audi 80 можно было купить за 100 000 – 150 000 рублей, и это была нормальная машина, а не хлам. Тут, конечно же, стоит учитывать еще и курс доллара, который в начале 2000-х составлял около 28 рублей.

Wikimedia Commons

Большинство экземпляров обладало относительно скромными двигателями мощностью в районе 100 л.с., но была и заряженная версия S2, которая развивала 230 л.с. и 350 Нм момента. Ну а для самых быстрых, уже тогда существовал RS2 Avant с двигателем мощностью 315 л.с. и 410 Нм крутящего.

Заключение