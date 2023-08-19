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ГИБДД пообещала «сплошные проверки» на дорогах

ГИБДД увеличит количество патрулей ДПС на дорогах России и проведет массовые проверки водителей в выходные дни 19-20 августа. Большинство рейдов направлены на поиск нетрезвых автомобилистов, объявили региональные управления Госавтоинспекции.

ГИБДД пообещала «сплошные проверки» на дорогах
© globallookpress.com

«Сплошные проверки» и массовые рейды на нетрезвых водителей состоятся в Белгородской области, Смоленской области, Ивановской области, Тверской области, Кировской области, Рязанской области, Красноярском крае, Республике Алтай, Калужской области, Брянской области, Республике Крым, Пензенской области и в других регионах.

В рамках «сплошных проверок» автоинспекторы останавливают все транспортные средства на определенном участке дороги и оценивают состояние каждого водителя. Особое внимание уделяется наличию признаков опьянения, объяснили в ГИБДД.

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В Госавтоинспекции Москвы также напомнили о недопустимости нетрезвого вождения и рассказали, что с 14 по 17 августа полицейские привлекли к ответственности 259 водителей за управление автомобилем с признаками опьянения.

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