ГИБДД пообещала «сплошные проверки» на дорогах

ГИБДД увеличит количество патрулей ДПС на дорогах России и проведет массовые проверки водителей в выходные дни 19-20 августа. Большинство рейдов направлены на поиск нетрезвых автомобилистов, объявили региональные управления Госавтоинспекции.

«Сплошные проверки» и массовые рейды на нетрезвых водителей состоятся в Белгородской области, Смоленской области, Ивановской области, Тверской области, Кировской области, Рязанской области, Красноярском крае, Республике Алтай, Калужской области, Брянской области, Республике Крым, Пензенской области и в других регионах.

В рамках «сплошных проверок» автоинспекторы останавливают все транспортные средства на определенном участке дороги и оценивают состояние каждого водителя. Особое внимание уделяется наличию признаков опьянения, объяснили в ГИБДД.