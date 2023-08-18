Эксперт рассказал о выигрыше России от запрета поставок машин из Грузии

Запрет Грузии на ввоз автомобилей в Россию благоприятно отразится на отечественном авторынке. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов (специализируется на доставке «под ключ» машин из Южной Кореи, Европы и Японии). По словам собеседника, основная масса автомобилей, поставляемых через Грузию, представляла собой автохлам с североамериканского рынка.

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«Грузинский запрет будет практически незаметен на нашем рынке, в отличие от японского. В основном через Грузию везли полностью разбитые автомобили из США. Для перепродажи их худо-бедно восстанавливали и ввозили в Россию. Аналогичная ситуация с Арменией, машины из которой шли через Грузию», — сказал Рогов.

Доля ввезенных через Грузию автомобилей на нашем рынке — единичные проценты, отметил автоэксперт. В прошлом году и в первой половине текущего года доля таких машин на российском рынке составляла меньше 2%, добавил Рогов.