Dacia запускает серию авантюрных аксессуаров для авто

Dacia еще больше упрощает своим владельцам походы в походы, запуская серию авантюрных аксессуаров, которые можно заказать и получить в дилерских центрах Dacia всего за пять рабочих дней.

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Румынский производитель автомобилей разработал аксессуары для Duster, Sandero, Sandero Stepway и совершенно нового Jogger. Те, что предлагаются для Jogger, особенно полезны и включают в себя Sleep Pack. Он включает в себя коробку 3-в-1 и складной матрас, который располагается над сиденьями второго ряда, когда они складываются. Пакет Sleep Pack дополняет набор затемняющих жалюзи для всех 8 окон, которые есть в Jogger, превращая его в приятное место для сна. Пакет InNature Sleep Pack+, включающий в себя жалюзи и сумку для хранения сидений.

Владельцы Dacia Jogger, желающие получить еще больше удовольствия от кемпинга, могут выбрать InNature Sleep Pack Ultimate. Он добавляет большую палатку с задней дверью, в которой могут разместиться 3 человека, аккуратно прикрепляемую к задней двери, и добавляет большие спальные и жилые помещения.

Что касается Dacia Duster, то он может быть оснащен пакетом для бездорожья, премиальными боковыми подножками, настраиваемыми наклейками и держателем для велосипедов на фаркопе. Точно так же те, кто владеет Sandero Stepway, могут выбрать среди прочих аксессуаров дуги на крыше, напольные коврики премиум-класса, а также коврик для багажника и термоформованную корзину для багажника. Среди аксессуаров, доступных для стандартного Sandero, есть рейлинги на крыше, напольные коврики и порог багажника.

Компания позиционирует это автомобиль как свою самую авантюрную модель. Он немного длиннее Duster и в стандартной комплектации продается с трехцилиндровым двигателем 1.0 TCe 110 с турбонаддувом мощностью 109 л.с. и 200 Нм.