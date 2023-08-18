На Lada вернется "металлик"

По информации группы "Нетипичный АвтоВАЗ", Lada Granta первой из всех выпускаемых моделей получит окраску в эмаль с эффектом "металлик". Авто в серебристой "Платине" могут начать сходить с конвейера в октябре.

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На АвтоВАЗе сообщили, что ведут работы по расширению цветовой гаммы моделей Lada.

"Как только закончатся необходимые для запуска процессы и работы, новый цвет появится в спецификации наших автомобилей на нашем сайте", - ответили на запрос "РГ" в пресс-службе компании.

Позднее появилось неофициальное подтверждение того, что цвет "Платина" появится в октябре. Автомобили, окрашенные в эту эмаль, присутствуют в списке доступных по корпоративной программе льготного приобретения работниками.

В настоящее время семейство Lada Granta окрашивается в цвета "Пантера" и "Ледниковый".

С октября же Lada Granta также массово получит 16-клапанный двигатель 1,6 литра мощностью 106 л.с.