В Сочи установили первые знаки запрета проезда на электросамокатах

В центре Сочи — на Навагинской улице — появились первые знаки, запрещающие проезд на электросамокатах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заммэра города Николая Бескровного.

© Виталий Белоусов/РИА Новости

По информации агентства, соответствующие знаки установили в нескольких местах центральной улицы, позднее их количество увеличится.

«Мы видим эффект от этой межведомственной работы, сочинцы обращают внимание на знаки, помогает информация в СМИ и социальных сетях», — заявил он.

При этом чиновник отметил высокую частоту аварий с участием электрических самокатов.

«В городе будут устанавливаться знаки о запрете передвижения на СИМ в парках, скверах, на набережных и других пешеходных зонах», — дополнил Бескровный.

В июне в Сочи неизвестный на электросамокате сбил 71-летнюю женщину и скрылся с места происшествия.

Позднее сенатор Артем Шейкин предложил штрафовать нетрезвых водителей самокатов.