Omoda расширила свою линейку моделью в стиле Lexus

Omoda расширила свою линейку в Мексике, добавив модель O5 GT. Спортивно выглядящий четырехдверный седан на самом деле является обновленной версией Chery Arrizo 5 GT, дебютировавшей в Китае в прошлом году, с тем же дизайном в стиле Lexus и бензиновым двигателем с турбонаддувом.

Изюминкой китайской модели является передняя часть, которая выглядит знакомо. Массивная Х-образная решетка радиатора, которая покрывает большую часть переднего бампера, и тонкие светодиодные фары взяты прямо из альбома для рисования Lexus, а вертикальные воздухозаборники передают сильную атмосферу Toyota. Профиль и задняя часть перенесены от меньшего Omoda O5, объединяя элементы от старых Hyundai и VW Virtus. Что касается занимаемой площади, длина O5 GT составляет 4691 мм, что на 11 мм короче, чем у VW Jetta.

Внутри Omoda O5 GT оснащен двумя 10,25-дюймовыми экранами на единой панели в стиле Mercedes. Спортивные элементы интерьера включают в себя отделку из искусственного углеродного волокна, ковшеобразные сиденья с красной окантовкой на черной кожаной обивке (также доступны в красном цвете лавы) и алюминиевые педали.

Omoda O5 GT оснащен 1,6-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью 194 л.с. и 290 Нм. Мощность передается на передние колеса через 7 АКПП с двойным сцеплением, позволяющую разгоняться до 100 км/ч за 6 секунд.

Компания не объявила цены на Omoda O5 GT, который скоро будет доступен в Мексике. Модель, безусловно, будет дороже стандартной O5, которая уже доступна с лицом в стиле Kia, другим интерьером и менее мощным 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 144 л.с. в паре с вариатором.