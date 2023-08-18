В Нижегородской области начнут выпускать коробки передач для УАЗ

Российский автопроизводитель «Соллерс» запустит производство трансмиссий на индустриальной площадке Заволжского моторного завода (ЗМЗ). Об этом говорится в сообщении компании, которое поступило «Газете.Ru».

Серийное производство 6-ступенчатой механической коробки передач начнется во II квартале 2024 года. На предприятии будут проводиться сборка и тестирование трансмиссий, планируется локализовать операции по литью и механической обработке картеров. В будущем возможна локализация всех основных деталей механических коробок передач.