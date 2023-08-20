Стало известно, насколько вырос экспорт легковушек из Китая в Россию

Более 405 тыс. легковых автомобилей было поставлено из Китая в РФ за январь - июль, что в 5,7 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Таким образом, Китай продолжает демонстрировать рекордный рост поставок. Согласно опубликованной статистике, в стоимостном выражении они увеличились в 7,5 раза, до $5,65 млрд. По объему закупок китайских автомобилей Россия занимает первое место, на нее приходится порядка 14% от их экспорта из КНР за указанный период. При этом в июле объем поставок по сравнению с июнем вырос на 2%, до 79,6 тыс. штук, а по стоимости повысился на 3,4%, до $1,06 млрд.

Из данных ведомства следует, что, помимо динамичного роста количественного показателя, наблюдается и заметное увеличение видов легкового автотранспорта, поставляемого Китаем для РФ.