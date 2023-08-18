Дилеры назвали новые цены на кроссовер «Москвич» после индексации

Некоторыми дилерскими центрами компании «Москвич» разных городов России названы актуальные цены модельного ряда после проведенной августовской индексации. Как сообщает портал Autonews.ru, оказывается автомобили можно было купить еще дешевле.

Например, на севере столицы «Москвич 3» прошлого года выпуска версии «Стандарт» стоит 2,185 млн рублей, а комплектация «Комфорт», но уже 2023 года производства оценена в 2,5 млн рублей (немного больше, чем РРЦ).

Дилерами северо-восточной части столицы этот же паркетник продается по стоимости от 2,285 млн рублей (цена производителя), а версия «Комфорт» оценена 2,4 млн рублей. Северо-запад столицы распродает свои остатки, привезенные до 1 августа еще по июльским ценам.

В Санкт-Петербурге салоны продают версию «Стандарт» «Москвич 3» за 2,285 млн рублей, с оговоркой, что заплатив наличными, можно купить еще дешевле.

На территории Казани паркетник с вариатором оценили в 2,185 млн рублей. Скидок никаких нет, зато доступно дополнительное оборудование, которое дилер установит в подарок.

В дилерской компании центра Нижнего Новгорода цены на «Москвич 3» не выше рекомендованных. Кроссовер с механической коробкой передач стоит 2,22 млн руб. Также возможно бесплатно установить на машину комплект дополнительного оборудования. Автомобиль с вариатором у дилера стоит дороже, чем на официальном сайте – 2,290 млн руб.