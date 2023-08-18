Дилеры рассказали о перспективах параллельного импорта китайских авто с пробегом

В последнее время на российском авторынке подержанных автомобилей стали предлагать не только европейские, японские и корейские машины, но и китайские. Обозреватели издания ТАРАНТАС НЬЮС, проконсультировались с экспертами рынка по поводу перспектив таких авто.

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Многие представители дилерских сетей сходятся во мнении, что спрос будет только на те авто с пробегом по Китаю в 30-40 тысяч километров, которые представлены известными брендами. Среди них выделяют Geely, Haval и Chery.