Дилеры рассказали о перспективах параллельного импорта китайских авто с пробегом
В последнее время на российском авторынке подержанных автомобилей стали предлагать не только европейские, японские и корейские машины, но и китайские. Обозреватели издания ТАРАНТАС НЬЮС, проконсультировались с экспертами рынка по поводу перспектив таких авто.
Многие представители дилерских сетей сходятся во мнении, что спрос будет только на те авто с пробегом по Китаю в 30-40 тысяч километров, которые представлены известными брендами. Среди них выделяют Geely, Haval и Chery.
Вместе с тем спрос может подстегнуть снижение курса доллара до 75 рублей. В противном случае, как считает директор «Авилон Автомобили с пробегом» Николай Баскаков, параллельный импорт из Китая многим будет неинтересен.