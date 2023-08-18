В электрокарах «Атом» могут появиться приложения для знакомств
Информационно-развлекательная система электромобилей «Атом» сможет поддерживать приложения сторонних разработчиков, в том числе приложения для знакомств. Об этом разработчики российского электромобиля рассказали в соцсети «ВКонтакте».
Электрокары получат операционную систему «Атом ОС», которая будет отвечать за все системы управления в автомобиле, также связанные с вождением (к примеру, за работу проекционного экрана под лобовым стеклом и систем помощи водителю). Архитектура системы будет открытой, поскольку все идеи приложений для автомобиля невозможно реализовать внутренней командой, рассказали разработчики.
«Мы даем инструменты, с помощью которых можно создавать свои задумки для автомобилей: от дизайна функций, таких как спидометр, до запуска приложений знакомств. Тем самым мы способствуем эволюции систем и программ для электромобилей, ускоряем процессы интеграции и развития программных решений», — отметили в компании.
В июле «Атом» открыл сбор заказов на отечественные электромобили, старт производства машин намечен на 2025 год. Электромобиль получит двигатель, способный разогнать машину до «сотни» за 8 секунд. Максимальная емкость аккумулятора составит 77 кВт·ч, а запас хода — 500 км.