В электрокарах «Атом» могут появиться приложения для знакомств

Информационно-развлекательная система электромобилей «Атом» сможет поддерживать приложения сторонних разработчиков, в том числе приложения для знакомств. Об этом разработчики российского электромобиля рассказали в соцсети «ВКонтакте».

Электрокары получат операционную систему «Атом ОС», которая будет отвечать за все системы управления в автомобиле, также связанные с вождением (к примеру, за работу проекционного экрана под лобовым стеклом и систем помощи водителю). Архитектура системы будет открытой, поскольку все идеи приложений для автомобиля невозможно реализовать внутренней командой, рассказали разработчики.