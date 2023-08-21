Обновленный кроссовер Hyundai Bayon вышел на тесты под прикрытием

Вскоре после дебюта обновленного Hyundai i20 закамуфлированный прототип родственного ему Bayon был замечен во время испытаний в жаркую погоду в Европе. Похоже, что в модели не так много изменений по сравнению с нынешним Hyundai Bayon, что намекает на незначительное обновление в середине жизненного цикла.

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Hyundai Bayon был представлен в марте 2021 года как кроссовер начального уровня автопроизводителя для европейского рынка, который разделяет свои основы и варианты трансмиссии с супермини i20. Два с половиной года спустя для фейслифтинга еще рано, но это не значит, что небольшое обновление не может быть представлено в 2024 году, что укрепит позиции Hyundai в очень конкурентном сегменте B-SUV. Другой сценарий заключается в том, что прототипом будет Bayon N-Line, поскольку спортивной отделки салона на данный момент нет в линейке кроссовера.

Тестовый автомобиль полностью покрыт камуфляжной пленкой с несколькими отверстиями для осветительных приборов и воздухозаборников. Изменения кажутся незначительными и сосредоточены на передней части. Передний бампер был переработан с новой формой и сотовым рисунком для более широкой решетки радиатора и слегка измененных воздухозаборников. Верхняя часть разделенных фар также выглядит немного по-другому, и мы не удивимся, если Hyundai оснастит Bayon полноразмерными светодиодами.

Профиль остается неизменным с характерными острыми линиями и идентичными легкосплавными дисками. Сзади изменения коснулись бампера, нижняя часть которого больше не прикрыта неокрашенным пластиком. Судя по обновленному Hyundai i20, варианты интерьера и трансмиссии, скорее всего, останутся прежними. Полноценный вариант N не планируется.

Мы узнаем больше о будущем Hyundai Bayon в ближайшие месяцы, надеясь, что наши фотографы-шпионы снабдят нас новыми фотографиями модели.