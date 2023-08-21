Acura намекнула на спорткар NSX нового поколения

Японская марка в рамках Monterey Car Week показала концепт Acura Electric Vision, который может быть прообразом электрического NSX.

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Принадлежащая Хонде марка Acura начала выпускать NSX ещё в 1990 году, при этом первое поколение выпускалось вплоть до 2005 года. Модель второй генерации появилась только в 2016-м, а обновление этот спорткар пережил в 2019 году. Ещё в августе 2021 года появилась информация о том, что второе поколение NSX отправят в отставку в 2022-м: модель покинула конвейер американского завода Honda (расположен в штате Огайо) в ноябре прошлого года, после того, как был выпущен весь тираж финальной серии Type S.

Напомним, партия «прощальных» Acura NSX Type S насчитывала всего 350 экземпляров. Такой спорткар оснащался гибридной силовой установкой, в основе которой лежал продольно расположенный перед задней осью битурбомотор V6 объёмом 3,5 литра; он работал в комплекте с девятиступенчатым преселективным роботом с двумя сцеплениями. Между двигателем и коробкой передач располагался электромотор, кроме того, передние колёса приводились в движение двумя отдельными электродвигателями. Совокупная отдача силовой установки у Type S была равна 608 л.с. (667 Нм).

Концепт Acura Electric Vision

Ещё в апреле прошлого года Honda рассказала о том, что преемник NSX станет полностью электрическим. Правда, пока по-прежнему неизвестно, оставят ли «зелёному» суперкару прежнее имя. Никаких подробностей о технике и сроках запуска «розеточной» новинки в компании тогда не озвучили.

Теперь Acura в рамках Monterey Car Week показала концепт Acura Electric Vision: предполагается, что этот шоу-кар является прообразом NSX следующей генерации. В компании немногое рассказали об этом проекте: так, отмечается, что Acura Electric Vision представляет собой «дизайн-этюд с захватывающими пропорциями исполнения, мощными скульптурными элементами, контрастной поверхностью и яркой неоново-зелёной подсветкой».

﻿Ещё в компании отметили, что этот шоу-кар «исследует будущую эволюцию языка дизайна» марки, которая «переходит к будущему с нулевым уровнем выбросов». Показанный Electric Vision был создан дизайн-студией Acura, которая базируется в Лос-Анджелесе.

Судя по изображениям, у шоу-кара длинный покатый капот, кромка которого украшена светящейся полосой, котрая также выполняет роль ходовых огней, а чуть выше располагается логотип бренда, получивший такую же неоново-зелёную подсветку. В нижней части переднего бампера расположен большой воздухозаборник.

«Капсульную» кабину по бокам обрамляют скульптурные колёсные арки, а «катки» концепта выполнены в цвет яркой подсветки. Кстати, она украсила в том числе и корму: горизонтальная прямая линия (являющаяся в том числе и стоп-сигналом), проходит вдоль кромки багажника над названием бренда, которое заменило эмблему в виде буквы «А». О технике концепта информации нет.