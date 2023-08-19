Компания Mercedes-Benz представила спортивное купе AMG GT Coupe второго поколения. Автомобиль оснащен системой полного привода и мотором V8, сообщила пресс-служба компании.

Новинка разделила платформу с родстером SL, получила второй ряд сидений с двумя посадочными местами для пассажиров ростом до 150 см и битурбированный двигатель V8 объемом 4,0 литра.

На старте продаж купе будет доступно в двух модификациях — GT 63 и GT 55. Первая имеет мощность 585 л.с. (800 Hм) и позволяет разгоняться до 100 км/ч за за 3,2 секунды. У второй мотор развивает 476 л.с. (700 Hм), на разгон до первой «сотни» машине требуется 3,9 секунды. Самая мощная версия способна разгоняться до 315 км/ч.