Названа дата начала продаж обновленных кроссоверов Voyah Free

Обновленные гибридные кроссоверы Voyah Free поступят в дилерские центры в Китае 21 августа. Об этом сообщает carnewschina.com. Автомобили будут продаваться по цене от 266 900 юаней (3,5 млн рублей).

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Главной особенностью модели является наличие системы автономного вождения Apollo Highway Driving Pro, которая успешно выдержала многочасовые дорожные испытания. В ее оснащении имеются опции адаптивного круиз-контроля, навигации, автономной парковки. Длина автомобиля составляет 4905 мм. В салоне установлен экран длиной 1066 мм.