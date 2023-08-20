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Продажи обновленных кроссоверов Voyah Free в Китае начнутся 21 августа

Обновленные гибридные кроссоверы Voyah Free поступят в дилерские центры в Китае 21 августа. Об этом сообщает carnewschina.com. Автомобили будут продаваться по цене от 266 900 юаней (3,5 млн рублей).

Названа дата начала продаж обновленных кроссоверов Voyah Free
© Dongfeng

Главной особенностью модели является наличие системы автономного вождения Apollo Highway Driving Pro, которая успешно выдержала многочасовые дорожные испытания. В ее оснащении имеются опции адаптивного круиз-контроля, навигации, автономной парковки. Длина автомобиля составляет 4905 мм. В салоне установлен экран длиной 1066 мм.

Автомобиль оснащается гибридной силовой установкой мощностью 480 л.с. и системой полного привода. Запас хода составляет 1221 км. Время разгона от 0 до 100 км/час — 4,8 с. Максимальная скорость — 200 км/ч.

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