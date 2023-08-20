Названа дата начала продаж обновленных кроссоверов Voyah Free

Обновленные гибридные кроссоверы Voyah Free поступят в дилерские центры в Китае 21 августа. Об этом сообщает carnewschina.com. Автомобили будут продаваться по цене от 266 900 юаней (3,5 млн рублей).
Главной особенностью модели является наличие системы автономного вождения Apollo Highway Driving Pro, которая успешно выдержала многочасовые дорожные испытания. В ее оснащении имеются опции адаптивного круиз-контроля, навигации, автономной парковки. Длина автомобиля составляет 4905 мм. В салоне установлен экран длиной 1066 мм.
Автомобиль оснащается гибридной силовой установкой мощностью 480 л.с. и системой полного привода. Запас хода составляет 1221 км. Время разгона от 0 до 100 км/час — 4,8 с. Максимальная скорость — 200 км/ч.
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