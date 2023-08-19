В ГИБДД предупредили о «сплошных проверках» на дорогах

На дорогах России будет существенно увеличено количество патрулей ДПС. Кроме того, пройдут массовые проверки водителей, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что акции пройдут 19 и 20 августа на дорогах Пензенской, Смоленской, Белгородской, Ивановской, Кировской, Тверской, Калужской, Брянской областей, а также в ряде других регионов.

В рамках «сплошных проверок» предусматривается, что инспекторы на определенных участках будут останавливать все транспортные средства. При этом они будут оценивать состояние каждого водителя на наличие признаков опьянения, отметили в ГИБДД.

Напомним, что региональные УГИБДД России проводят проверки и рейды на постоянной основе. Так, крупные мероприятия прошли ранее 21-22 января 2023 года.