В России сильно подорожали «бюджетник» Haval и пикап Great Wall

С начала месяца стартовая цена на недорогой кроссовер Haval M6 увеличилась на 230 тысяч рублей (11,8%) и достигла 2 179 000 рублей. Также существенно подорожал рамный грузовичок Great Wall Poer King Kong: обе комплектации в два этапа отдалились от покупателей на 400 тысяч рублей (14,3%), и теперь полноразмерный пикап длиной 5,64 метра стоит от 3 199 000 рублей.

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Haval M6 вышел на рынок в июле, и тогда модель стоила от 1 949 000 рублей за версию с «механикой». Модификация с роботизированной трансмиссией три недели назад продавалась за 2 099 000 рублей, а теперь за неё придётся выложить 2 299 000 рублей. Более современный Haval F7 тульской сборки дороже всего на 50 тысяч рублей. Впрочем, Haval M6 планируют тоже локализовать в России.

Гигантский пикап Poer King Kong поставляют из Китая, причём повышение цен не совпало с расширением линейки комплектаций. Грузовичок по-прежнему доступен только с «механикой», жёстко подключаемым полным приводом и топовым интерьером: отказаться от виртуальной приборной панели и медиасистемы с большим сенсорным дисплеем нельзя. Зато есть «бесплатный» выбор двигателя: бензиновый вариант развивает 190 сил и 360 Нм, дизельный — 150 сил и 400 Нм.