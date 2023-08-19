В России начнут выпускать 6-ступенчатую «механику» для УАЗов

Пресс-служба Sollers объявила о проекте локализации ручных коробок передач на территории Заволжского моторного завода (ЗМЗ). Новые трансмиссии станут выпускать со второго квартала 2024 года, план на следующий год — 7000 агрегатов, пиковая производственная мощность — до 50 тысяч коробок передач ежегодно. Устанавливать 6-ступенчатую «механику» будут на внедорожники и фургоны.

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Напрямую не сказано, но очевидно: Sollers локализует на ЗМЗ китайскую 6-ступенчатую «механику» фирмы JAC. Новая коробка передач будет сочетаться с 2,0-литровым турбодизелем, ставиться на «Патриоты», «Пикапы», а также на лёгкие коммерческие автомобили Sollers Argo.

В настоящий момент на внедорожники и грузовички УАЗ ставится китайская «механика» BAIC или корейская ручная коробка передач Dymos. Вариант с французским автоматом не выпускается с прошлого года, но в будущем двухпедальные УАЗы вернутся в гамму, но уже с китайской трансмиссией. На локализацию «механики» JAC потратят более 600 миллионов рублей, а на производстве задействуют сто человек.