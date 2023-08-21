Mini Charged Edition будут продавать только онлайн

Mini Charged Edition поступит в продажу исключительно онлайн ограниченным тиражом
Верный способ освежить устаревший автомобиль - выпустить специальную серию. Несмотря на то, что до презентации нового электрического Cooper остается всего пара недель, подразделение MINI выпустили вариант ограниченной серии. Версия Charge Edition, доступная в Индии, где она продается исключительно через интернет-магазин, будет выпущена в количестве всего 20 экземпляров.
Окрашенный в красный Chili Red, хэтчбек с нулевым уровнем выбросов получил крышу и колпаки боковых зеркал цвета Aspen White. Белые акценты также заметны на дверных ручках, значках, и вокруг фар и задних фонарей. Отличительные красные полосы Frozen Red, проходят по нижней части профиля. На капот, боковины задней части и колеса нанесены желтые линии.
Charged Edition оснащается 17" легкосплавными дисками с характерным асимметричным дизайном спиц и аэродинамическими элементами для улучшения динамики.
Первый лимитированный Cooper SE, продаваемый в Индии, доступен в фиксированной комплектации с полной загрузкой и поставляется вместе с настенным ящиком и кабелем для зарядки. Его стоимость составляет 5 550 000 индийских рупий, что по текущему обменному курсу составляет около 66 700 долларов США или 61 400 евро.
MINI предоставляет восьмилетнюю гарантию на аккумуляторную батарею или гарантию на 100 000 км пробега. На сам автомобиль предоставляется двухлетняя гарантия с неограниченным пробегом.