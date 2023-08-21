Mini Charged Edition будут продавать только онлайн

Верный способ освежить устаревший автомобиль - выпустить специальную серию. Несмотря на то, что до презентации нового электрического Cooper остается всего пара недель, подразделение MINI выпустили вариант ограниченной серии. Версия Charge Edition, доступная в Индии, где она продается исключительно через интернет-магазин, будет выпущена в количестве всего 20 экземпляров.

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Окрашенный в красный Chili Red, хэтчбек с нулевым уровнем выбросов получил крышу и колпаки боковых зеркал цвета Aspen White. Белые акценты также заметны на дверных ручках, значках, и вокруг фар и задних фонарей. Отличительные красные полосы Frozen Red, проходят по нижней части профиля. На капот, боковины задней части и колеса нанесены желтые линии.

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Charged Edition оснащается 17" легкосплавными дисками с характерным асимметричным дизайном спиц и аэродинамическими элементами для улучшения динамики.

Первый лимитированный Cooper SE, продаваемый в Индии, доступен в фиксированной комплектации с полной загрузкой и поставляется вместе с настенным ящиком и кабелем для зарядки. Его стоимость составляет 5 550 000 индийских рупий, что по текущему обменному курсу составляет около 66 700 долларов США или 61 400 евро.

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