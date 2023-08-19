Rimac Nevera стал быстрейшим дорожным электромобилем Нюрбургринга

Хорватский производитель электромобилей Rimac Automobili продолжает переписывать книгу рекордов со своим гиперкаром Rimac Nevera. К многочисленным мировым достижениям, достигнутым в условиях полигона, марка сначала добавила лучшее время трассы Фестиваля скорости в Гудвуде, а сейчас записала на свой счёт рекорд трассы «Нордшляйфе» для серийных электромобилей, допущенных на дороги общего пользования. Новое достижение Rimac Automobili решили отметить выпуском лимитированного электромобиля — будет сделано 12 экземпляров Rimac Nevera Time Attack, отличающихся особым оформлением кузова и салона.

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1914-сильный гиперкар, оснащённый четырьмя электромоторами, выдающими 2360 Нм крутящего момента, под управлением хорватского гонщика Мартина Кодрича проехал 20,8-километровый круг за 7:05.298 — это на 20 с лишним секунд быстрее, чем прежний рекорд Tesla Model S Plaid Track Package. Более короткую конфигурацию 20,6 км Rimac Nevera проехал за 7:00.928.

Первый владелец спецверсии Time Attack выбрал схему, соответствующую машине Мартина Кодрича. Автомобиль окрашен в цвет Squadron Black, дополненный акцентами Lightning Green — этот оттенок вдохновлён своеобразным погодным явлением, которое происходит перед грозой, когда заряженные ионизированные частицы придают небу красивый, мощный ярко-зелёный оттенок.