Kia показала эксклюзивную версию EV6 с очень длинным названием

Мероприятие The Quail, a Motorsports Gathering в Калифорнии стало местом премьеры особого электромобиля Kia EV6, который получил спецверсию с длинным именем — кроссовер в исполнении North American Utility Vehicle of the Year Limited Edition будет выпущен ограниченным тиражом. Выход лимитированной версии приурочен к победе электромобиля в конкурсе на лучший автомобиль Северной Америки — модель отмечена эксклюзивными элементами оформления экстерьера и интерьера.

В январе 2023 года южнокорейский электромобиль одержал победу в номинации Utility Vehicle of the Year в рамках премии North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year (NACTOY). Триумф компания решила отметить выпуском особого Kia EV6, который получил кузов цвета Deep Forest Green и салон в цвете Desert Beige.