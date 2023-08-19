Ателье RUF представило собственный вариант Porsche 911 Speedster
Мероприятие Monterey Car Week в США стало местом премьеры сразу двух новых спорткаров прославленной марки RUF. Немецкое тюнинг-ателье, специализирующееся на доработках автомобилей Porsche, представило среднемоторный суперкар RUF CTR3 Evo, компанию которому составил стильный RUF R Spyder. В основу последнего лёг лимитированный заводской Porsche 911 Speedster поколения 991, который является последним на сегодняшний день спидстером из Штутгарта.
Автомобиль получил переработанный кузов, у которого ветровое стекло заменено двумя раздельными низкими ветроотбойниками, а водителя и пассажира разделяет массивная перемычка — в неё интегрирован воздухозаборник двигателя и секундомер, который обычно устанавливается на передней панели. Для R Spyder создана новая панель кузова, заменившая штатный капот.
Углепластиковый элемент с интегрированным спойлером «утиный хвост», который скрывает отсек для хранения гоночных шлемов. Классические зеркала заднего вида заменены видеокамерами, установленными на передних крыльях. О технических характеристиках не сообщается, но в RUF подчеркнули, что в автомобиле они использовали ряд комплектующих от Porsche 911 GT3 RS.
Заводской атмосферным 4,0-литровым оппозитным шестицилндровым двигателем мощностью 510 лошадиных сил в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач. С учётом того, что Porsche 911 GT3 RS оснащался 520-сильным вариантом мотора, модель R Spyder не должна оказаться слабее. О тираже RUF R Spyder и стоимости автомобиля не сообщается.