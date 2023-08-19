Гиперкар Pininfarina Battista превратили в мощный спидстер B95

Компания Automobili Pininfarina, которая выпускает электрический гиперкар Pininfarina Battista, в рамках Monterey Car Week провела презентацию своей второй модели. Новинкой стал электрический спидстер Pininfarina B95, который по своей сути представляет собой всё тот же Pininfarina Battista, однако с новым кузовом. И кратно меньшим тиражом при внушительной стоимости каждого запланированного к производству экземпляра. Электромобиль получил полностью новый кузов, который создатели описывают как «вневременной мускулистый дизайн, обеспечивающий пассажирам чувство единения с природой».

© Automobili Pininfarina

Новинка полностью лишена какого-либо остекления, но имеет первые в мире аэродинамические экраны с электронной регулировкой, созданные под впечатлением от винтажных истребителей: прозрачные конструкции из поликарбоната имеют алюминиевые опоры, высоту которых можно регулировать. По желанию клиента компания готова сделать два гоночных шлема в стиле конкретного Pininfarina B95.

Шоу-кар выполнен в серебристом цвете Bronzo Superga, который дополняет яркий жёлтый Giallo Arneis и детали из неокрашенного углепластика. 20-дюймовые передние и 21-дюймовые задние кованые колёса из алюминия окрашены в чёрный матовый цвет, а центральная крепёжная гайка выполнена в матовом алюминии, анодированным в черный цвет, тогда как тормозные суппорты окрашены в цвет кузова Giallo Arneis.

Automobili Pininfarina

Automobili Pininfarina

Automobili Pininfarina

Automobili Pininfarina

Automobili Pininfarina

Automobili Pininfarina

Automobili Pininfarina

Automobili Pininfarina