Секретную спецверсию Aurus оценили в 44 миллиона рублей

На сайте бесплатных объявлений появилась информация о продаже Aurus Senat в исполнении Aurora. Всего будет выпущено десять четырёхдверок по цене от 44 миллионов рублей. Переплата относительно обычного «Сената» составит от 4,5 до 6 миллионов рублей. Особые приметы линейки Aurora — безальтернативный шоколадный цвет кузова, светло-коричневый салон, антрацитовые диски и полоса вдоль боковин кузова.

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На официальном сайте Aurus есть ссылка с названием Senat Aurora, но информация о спецверсии отсутствует. Не было и сообщений в социальных сетях российского премиум-бренда. При этом один седан линейки Aurora уже продан и поставлен на учёт на номера серии а***мр77.

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У секретной комплектации есть целый ряд внешних особенностей. Aurora — единственный Aurus с дисками, выкрашенными не в серебристый цвет. Вдоль бортов появилась контрастная полоса а-ля Rolls-Royce, задние стойки украшает специальный шильд. По салону отличий немало: надписи Aurora на порогах, тиснения на спинках кресел, особое оформление подушек, прострочка на дверных картах над подколотниками, орнамент перед передним пассажиром и лейблы One of ten.