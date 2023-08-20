Спортивная версия Omoda S5 GT будет представлена в России в сентябре 2023 года

Китайский седан Omoda S5 в спортивной версии GT будет официально представлен на рынке России. Презентация модели состоится в сентябре текущего года.

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Премьерный показ спортивной Omoda S5 GT запланировали на 7 сентября. Стоимость автомобиля все еще не раскрыта - данная информация появится ближе к началу продаж новинки.

Седан в новой версии отличается от стандартной не только внешним видом, но и линейкой силовых агрегатов. В России автомобиль будет представлен с двигателем на 1.6 литра, производительность которого равна 150 л.с. Работает такой мотор в паре с роботизированной трансмиссией DCT7. В Китае седан представлен с этим же двигателем, но его производительность достигает 190 л.с. Для рынка России моторы специально дефорсируют.

Седан получил брутальное оформление решетки радиатора и более спортивные черты кузова. Колесные диски имеют глянцевое покрытие черного цвета. Для тормозной системы используется контрастный оранжевый оттенок.

В интерьере присутствуют элементы декора, прострочка красного цвета и ремни безопасности в аналогичном оттенке. Передние кресла получили развитую боковую поддержку.

В мае компания Omoda запустила продажи люксовых седанов S5. Стоимость автомобилей начинается от 2 249 900 рублей с учетом специальных предложений. В базовой версии седан предлагается с мотором 1.5 на 113 л.с. и вариаторной коробкой передач. Уже в комплектации Life предусматривается богатое оснащение. Так, автомобиль получил набор камер с обзором на 360 градусов и задние датчики парковки.