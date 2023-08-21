В ГИБДД напомнили о штрафах за заниженную подвеску автомобиля

Внесение изменений в конструкцию транспортного средства может повлечь за собой наказание. В ГИБДД напомнили, за что водители могут получить штраф.

© За рулем

Заниженная подвеска автомобиля - тренд в области автотюнинга. Не каждое направление тюнинга разрешается проводить с транспортом самостоятельно. Внесение изменений в конструкцию автомобиля влечет за собой наказание.

Сотрудники ГИБДД периодически проводят рейды, чтобы выявлять нарушения и оформлять протоколы. Многие водители вносят изменения в ходовую часть транспорта и сокращают клиренс путем уменьшения пружин. За такое нарушение предусматривается штраф в размере 500 рублей.

Получить штраф можно и за другие изменения в конструкции - снятие пластины из рессорной подвески, замена базового комплекта пружин на те, которые не предусмотрены для определенного автомобиля. Кроме того, получить штраф можно за установку пневматической системы вместо штатных деталей.

Многие автомобилисты не соглашаются с тем, что совершили правонарушение. Однако сотрудник ГИБДД может воспользоваться линейкой или рулеткой для замеров.

Штраф - не главная проблема для автомобилиста, который совершил нарушение. Автомобилист может лишиться права на передвижение по дорогам общего пользования на такой машине. Если владелец транспорта не устраняет нарушение в 7-дневный срок, автомобиль автоматически снимается с учета в ГИБДД. В дальнейшем владелец такого транспорта может столкнуться с проблемами при проверке документов сотрудниками ДПС.