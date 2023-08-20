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В Китае представили компактный кроссовер Chery Exploration 06

Компания Chery представила новый кроссовер Exploration 06. Об этом сообщает autohome.com.cn. В Китае автомобиль будет предлагаться от 129 900 юаней (1,7 млн рублей).

Chery представила новый кроссовер Exploration 06
© autohome.com.cn

Новая модель позиционируется как компактный пятиместный кроссовер для езды по легкому бездорожью. Его длина составляет 4538 мм. Первой на рынке появится версия с бензиновым двигателем. Затем начнутся продажи модификации с подключаемой гибридной силовой установкой.

Отличительными особенностями автомобиля стали массивный капот и огромная решетка радиатора с надписью Chery.

Автомобиль получит 1.6-литровый двигатель и семиступенчатую роботизированную коробку передач. Мощность мотора составит 197 л.с.

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