Компания Chery представила новый кроссовер Exploration 06. Об этом сообщает autohome.com.cn. В Китае автомобиль будет предлагаться от 129 900 юаней (1,7 млн рублей).

Новая модель позиционируется как компактный пятиместный кроссовер для езды по легкому бездорожью. Его длина составляет 4538 мм. Первой на рынке появится версия с бензиновым двигателем. Затем начнутся продажи модификации с подключаемой гибридной силовой установкой.