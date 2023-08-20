Уникальный пикап Bentley Continental Flying Spur выставили на продажу
Уникальный пикап Bentley Continental Flying Spur появился в продаже. Вплоть до 2015 года, когда началось производство первого в истории Bentley кроссовера Bentayga, британская марка выпускала исключительно спорткары и роскошные седаны. Легендарный бренд никогда не смотрел в сторону утилитарных моделей и тем более не задумывался о пополнении своей гаммы пикапом, но кому-то из ценителей Bentley это показалось несправедливым. Он превратил седан Continental Flying Spur в роскошный пикап, который теперь выставлен на продажу.
Имя энтузиаста не называется, но известно, что он потратил более 150 тысяч долларов на конвертацию седана 2005 года в элегантный пикап, который вполне вписывается в рамки класса ute. У автомобиля неизменной сохранилась передняя часть до средней стойки, а за ней — полностью переделанный кузов, где вместо заднего дивана и закрытого багажника обустроен открытый грузовой отсек. Окрашенный в тёмно-фиолетовый цвет с жемчужно-белым капотом и решёткой радиатора пикап имеет отделанный деревянными панелями кузов, в котором даже предусмотрены несколько точек для крепления груза.
Салон сохранил стиль исходного Continental Flying Spur — архитектура не поменялась, а отделка если и изменилась, то выполнена она из таких же дорогих материалов, что и у заводского Bentley. Интерьер отделан коричневой кожей и такого же цвета алькантарой, дополняют которые деревянные декоративные панели.
Технически пикап также не отличается от базового седана — 560-сильный 6,0-литровый W12 сочетается с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. С учётом стоимости исходной модели (новый Continental Flying Spur стоил около 165 тысяч долларов) и затрат на переделку, подержанный пикап Bentley кажется выгодным предложением. На площадке Piston Heads за необычный ют с пробегом около 56 тысяч километров продавец хочет выручить 189 тысяч долларов.