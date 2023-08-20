Уникальный пикап Bentley Continental Flying Spur выставили на продажу

Уникальный пикап Bentley Continental Flying Spur появился в продаже. Вплоть до 2015 года, когда началось производство первого в истории Bentley кроссовера Bentayga, британская марка выпускала исключительно спорткары и роскошные седаны. Легендарный бренд никогда не смотрел в сторону утилитарных моделей и тем более не задумывался о пополнении своей гаммы пикапом, но кому-то из ценителей Bentley это показалось несправедливым. Он превратил седан Continental Flying Spur в роскошный пикап, который теперь выставлен на продажу.

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Имя энтузиаста не называется, но известно, что он потратил более 150 тысяч долларов на конвертацию седана 2005 года в элегантный пикап, который вполне вписывается в рамки класса ute. У автомобиля неизменной сохранилась передняя часть до средней стойки, а за ней — полностью переделанный кузов, где вместо заднего дивана и закрытого багажника обустроен открытый грузовой отсек. Окрашенный в тёмно-фиолетовый цвет с жемчужно-белым капотом и решёткой радиатора пикап имеет отделанный деревянными панелями кузов, в котором даже предусмотрены несколько точек для крепления груза.

Салон сохранил стиль исходного Continental Flying Spur — архитектура не поменялась, а отделка если и изменилась, то выполнена она из таких же дорогих материалов, что и у заводского Bentley. Интерьер отделан коричневой кожей и такого же цвета алькантарой, дополняют которые деревянные декоративные панели.

Piston Heads

Piston Heads

Piston Heads

Piston Heads

Piston Heads