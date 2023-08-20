Maserati отзывает MC20 Cielo из-за проблем

Компания Maserati отзывает родстер MC20 Cielo из-за проблем с ветровым стеклом. Представленный весной 2022 года родстер Maserati MC20 Cielo стал фигурантом очередной отзывной кампании. Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) предписывает всем владельцам автомобиля срочно обратиться к официальным дилерам итальянской марки, чтобы устранить досадный производственный брак. Выяснилось, что на спорткарах со складной крышей не хватает фиксирующего шпильку герметика в креплении ветрового стекла.

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Особенностью открытой версии Maserati MC20 стала складная жёсткая крыша с вставкой из стекла площадью около половины квадратного метра. Выявленный недавно брак на производстве может привести к тому, что на ряде выпущенных автомобилей прочность крыши может быть снижена из-за отсутствия герметика на шпильках, крепящих рамку ветрового стекла к кузову.