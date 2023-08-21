Возвращение Lada Largus: автомобили достанутся не всем

АвтоВАЗ объявил о перезапуске производства универсала Lada Largus, однако на самом деле речь идет о выпуске небольшой партии из остатков румынских машинокомплектов. Учитывая популярность модели и отсутствие конкурентов, новые "Ларгусы" будут раскуплены очень быстро.

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Если для возобновления производства собственных моделей Lada после начавшихся весной 2022-го перебоев с поставками комплектующих АвтоВАЗу потребовалось порядка полугода, то универсал Largus, построенный на платформе Renault, вернулся на тольяттинский конвейер только сейчас. И то ненадолго - на предприятии будет выпущена партия из 650 автомобилей различных модификаций, а значит в каждый дилерский центр Lada попадет лишь несколько экземпляров данной модели.

"Первые автомобили Lada Largus мы ожидаем в сентябре. После новости о возобновлении производства в наших дилерских центрах стали активно формироваться листы ожидания на модель. Поэтому автомобили, которые поступят в первой партии, будут реализованы в течение недели после поставки", - рассказал "РГ" директор по развитию сети дилерских центров "Прагматика" Александр Шапринский.

В свою очередь, обозреватель автомобильного портала "Дром" Сергей Цыганов отмечает, что "Ларгусы" очень популярны у "передельщиков" - компаний, которые переоборудуют легкие коммерческие автомобили под нужды бизнеса. Они купят значительную часть партии, остальное достанется дилерам. Последние, конечно, не преминут продавать Lada Largus дороже, прежде всего, за счет установки дополнительного оборудования, без которого приобрести автомобиль будет нельзя.

В настоящее время на официальном сайте АвтоВАЗа все еще указана цена на Lada Largus 2022 года выпуска - она начинается от 1,3 млн рублей за базовый универсал. Сколько будут стоить автомобили из августовской партии, пока неизвестно, но, очевидно, что дороже.

По мнению независимого консультанта индустрии "Автомобили и транспорт" Сергея Бургазлиева, в розницу "Ларгусы" обойдутся в 1,5-1,6 млн рублей.

"Несмотря на то, что российский рынок насыщается разнообразием моделей китайский брендов, замену или конкуренцию Lada Largus, по нашему мнению, составить сейчас никто не может", - констатирует Александр Шапринский.

Производственная рокировка

Между тем, полноценный перезапуск производства Lada Largus намечен на второй квартал 2024 года - к этому сроку, как рассчитывают на АвтоВАЗе, российские поставщики смогут освоить дополнительную номенклатуру компонентов для повышения технологического суверенитета по данной модели. Более того, выпуск "Ларгуса" будет перенесен из Тольятти в Ижевск, где также будет налажено производство электромобиля e-Largus.

Перенос производства Lada Largus связан с планами по загрузке линии №1 в Тольятти, где в краткосрочной перспективе планируется значительно увеличить производство автомобилей семейства Vesta, а также поставить на конвейер представительский седан Lada Aura и новый кроссовер на платформе Vesta. Стоит напомнить, что флагманская "Веста" изначально выпускалась как раз на заводе "Лада Ижевск", а в этом году переехала на конвейер в Тольятти.

Как считает Сергей Цыганов, одна из причин переноса сборки Lada Largus в Ижевск связана с нехваткой комплектующих. Это попытка выиграть время, чтобы локализовать недостающие детали. В их числе кузовные запчасти, например усилители кузова. Локализовать их несложно, но для этого нужна оснастка, которая долго изготавливается не только на внешние кузовные панели, но и на внутренние, каких не хватает на Largus. Как только АвтоВАЗ решит эту проблему, производство модели будет запущено.

"Пока мощности АвтоВАЗа в Тольятти загружены не полностью. Как только появятся новые модификации Vesta - кроссовер и вэн - производство вырастет, и на линии, где сейчас изготавливают "Весты", места для "Ларгуса" не останется. Теоретически эту модель можно было бы перенести на не до конца загруженную третью нитку конвейера, но, видимо, это невыгодно", - рассуждает эксперт.