Rolls-Royce представил двухместный автомобиль за более чем 30 млн долларов

Rolls-Royce представил двухместный автомобиль Droptail стоимостью более 30 миллионов долларов. Всего автоконцерн планирует выпустить только четыре подобных машины.

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Родстер вмещает двоих - водителя и пассажира - и поставляется со съемной жесткой крышей из углеродного волокна и электрохромного стекла, которая изменяет количество света, попадающего внутрь, одним нажатием кнопки. Конкретные цены на автомобиль не были объявлены, но, по оценкам, он будет стоить более 30 миллионов долларов. Предыдущие авто, которые были менее сложными в изготовлении, стоили более 28 миллионов долларов, сообщил Bloomberg представитель компании.

Автомобиль имеет длину 5,3 метра и ширину 2 метра, он оснащен 6,75-литровым двигателем V-12. Машина выглядит как высокотехнологичная роскошная яхта. Дверные ручки включают в себя скрытый механизм блокировки и незаметную встроенную сигнальную лампу. Дизайн родстера в морском стиле отличается от дизайна классического кабриолета, который хранит верхнюю часть автомобиля в заднем отсеке и автоматически поднимает и опускает ее по команде. Вместо этого верхняя часть автомобиля должна быть вручную опущена на автомобиль. Это первый автомобиль Rolls-Royce в стиле родстер в наше время, хотя среди первых родстеров Rolls-Royce были Silver Ghost Sluggard 1912 года и Silver Ghost Piccadilly 1925 года, отмечается в сообщении. Часы можно установить на панели автомобиля, а также снять, нажав кнопку, чтобы их можно было прикрепить к ремешку и носить на руке.