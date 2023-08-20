Движение на БАМе остановлено из-за прорыва дамбы в Бурятии

Движение поездов на Байкало-амурской магистрали остановлено из-за паводка в Бурятии. В Северо-Байкальском районе республики после прорыва дамбы из берегов вышла река Холодная, в результате размыло тысячу метров железнодорожного полотна. Также повреждено десять опор контактной сети. Вот что о ситуации рассказывает корреспондент радио ГТРК «Бурятия» Алла Мальцева:

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— Сначала размыло 200 метров магистрали, а сегодня уже оперштаб дает информацию о том, что повреждена тысяча метров железнодорожного полотна и десять опор контактной сети. Смыв части насыпи привел к опрокидыванию на 45 градусов рельсов шпальной решетки.

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Введен режим ЧС регионального характера, там идут работы по восстановлению дамбы и разрушенных путей. За ночь на поврежденную дамбу выгружены 36 самосвалов щебня и отсыпано 10 метров из 200 необходимых. Уровень воды в реке сейчас идет на спад, за сутки произошло снижение на 6 сантиметров. Это позволит ускорить работы по восстановлению также разрушенной автомобильной дороги, по которой будут перевозить пассажиров, следующих по БАМу. Однако ожидается подъем воды еще на одной реке, и власти готовятся принять превентивные меры для предотвращения возможных ЧС. Задержаны пассажирские поезда Кисловодск — Тында, Тында — Кисловодск, для пассажиров организовано питание, подвоз воды, средств первой необходимости.

Как сообщили на ВСЖД, еще три пассажирских поезда с сообщением Красноярск — Нерюнгри, Анапа — Тында, Нерюнгри — Красноярск будут двигаться альтернативными маршрутами. Недавно оперштаб сообщил, что жителей района и пассажиров задержанных поездов, оставшихся в Северо-Байкальске , бесплатно временно размещают в гостинице «Аврора». В районе развернуты пункты питания и обогрева для людей, в том числе для железнодорожников, занимающихся ремонтом путей, а в поселке Холодном, который отрезан большой водой, на лодке сегодня эвакуировали женщину с обострением аппендицита. В общем работы продолжаются, ориентировочно их планируют завершить только к 26 августа, об этом сегодня сообщил глава республики Алексей Цыденов. И вот по предварительным оценкам, как сказал глава Бурятии, ущерб для экономики страны от простоя грузов на БАМе будет исчисляться миллиардами рублей. Сюда еще добавятся расходы на восстановление железной дороги.

— Какой-то альтернативный путь для движения есть? Или это основная дорога?

— Для части поездов с Северо-Байкальска нет альтернативы, поэтому будут машинами вывозить. А часть поездов, видимо, возможность есть у железнодорожников отправить альтернативными путями.