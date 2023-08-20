В продаже появилась редкая «Волга», которой владели два губернатора

В продаже появилась коллекционная «Волга», которой владели два губернатора. В Санкт-Петербурге готовы расстаться с редкой ГАЗ-3111, которая практически не ездила. Речь идёт о спецверсии, сделанной по индивидуальному заказу тогдашнего губернатора Тульской области Василия Стародубцева. Вторым хозяином седана был губернатор Самарской области Константин Титов, а затем «Волга» хранилась в местном Музее внедорожных автомобилей.

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Ни один владелец толком не ездил на редкой «Волге»: на одометре смешные 4289 километров. Под стать пробегу и состояние: и кузов, и салон прекрасно сохранились, а все детали аутентичные. Впрочем, силовая установка в седане японская: первый владелец воспользовался тем, что ГАЗ-3111 можно было заказать с двигателем и коробкой передач Toyota.

avito.ru

Всего было выпущено около 400 автомобилей «Волга-3111», и экземпляр в продаже из последних партий, 2002 года выпуска. Уникальные особенности седана — климат-контроль, 4-ступенчатый автомат и кожаный салон с деревянными вставками. Нынешний владелец приобрёл машину в 2020 году на аукционе у Музея внедорожных автомобилей, цена продажи — 1,8 миллиона рублей.