Ателье RUF построило рестомод Porsche с мотором воздушного охлаждения

Компания RUF представила рестомод Porsche с мотором воздушного охлаждения. Немецкое тюнинг-ателье RUF, специализирующееся на доработках автомобилей Porsche, в рамках Monterey Car Week в США в 2023 году представило сразу три новых проекта — среднемоторный суперкар RUF CTR3 Evo, спидстер RUF R Spyder и новейший рестомод RUF Tribute, который отдаёт дань уважения спорткарам с двигателями воздушного охлаждения и имеет силовой агрегат такого типа под капотом. Причём двигатель был разработан силами RUF. Тираж и стоимость рестомода не сообщаются.

Последним Porsche с двигателем воздушного охлаждения стал спорткар 911 поколения 993, выпуск которого завершился в 1998 году. Чтобы отдать дань уважения этой главе истории немецкого автопроизводителя, немецкие тюнеры подготовили RUF Tribute.

Это современный рестомод, оснащённый столь же современным оппозитным двигателем воздушного охлаждения. 3,6-литровый силовой агрегат был разработан самим Алоисом Руфом-младшим. Он оснащён двумя турбонагнетателями, алюминиевыми головками, тремя клапанами на цилиндр, регулируемыми фазами газораспределения и высотой подъёма клапанов.

RUF

RUF

RUF

RUF

RUF

RUF