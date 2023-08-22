Эксперты рассказали, почему бизнес продолжает покупать новые Kia, Hyundai и Toyota

"Предприятие, у которого на балансе содержится 100 машин Hyundai, например, будет и дальше продолжать закупать ту же марку автомобилей. Дело в том, что у таких компаний выстроен своеобразный конвейер по закупке одних и тех же запчастей и расходников, а сервисные зоны уже настроены под техобслуживание определенной марки. В такой ситуации предприятия продолжат покупать через параллельный импорт нужные им автомобили, при этом цена вопроса будет далеко не на первом месте, особенно когда у компании есть деньги", - рассказал он.