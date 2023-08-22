Эксперты рассказали, почему бизнес продолжает покупать новые Kia, Hyundai и Toyota
В то время как физические лица вынуждены выбирать АвтоВАЗ, китайские или подержанные автомобили, бизнес продолжает пользоваться иностранными машинами, среди которых - корейские Kia и Hyundai, а также японские Toyota. Это связано с тем, что многие корпоративные парки компаний пока ещё остаются монобрендовыми. Однако со временем данная тенденция исчерпает себя, считают в отрасли.
Согласно данным "Национального Агентства Промышленной Информации" (НАПИ), продажи новых легковых автомобилей корпоративным клиентам выросли за семь месяцев 2023 года на 27,8% и достигли 117,3 тысяч. Несмотря на сложности с поставками, в топ-10 марок вошли Kia, Hyundai и Toyota.
По словам руководителя рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петра Шкуматова, доля компаний с корпоративными монобрендовыми парками пока ещё остается достаточно большой в России. Такие компании используют в корпоративных целях только одну определенную марку автомобилей, будь то Kia, Hyundai или Toyota, из-за соображений удобства.
"Предприятие, у которого на балансе содержится 100 машин Hyundai, например, будет и дальше продолжать закупать ту же марку автомобилей. Дело в том, что у таких компаний выстроен своеобразный конвейер по закупке одних и тех же запчастей и расходников, а сервисные зоны уже настроены под техобслуживание определенной марки. В такой ситуации предприятия продолжат покупать через параллельный импорт нужные им автомобили, при этом цена вопроса будет далеко не на первом месте, особенно когда у компании есть деньги", - рассказал он.
Автоэксперт Егор Васильев добавил, что у бизнеса, ко всему прочему, также есть доверие к проверенным маркам автомобилей.
"Корейский и японский автопром давно занял лидирующие позиции в корпоративных автопарках. Китайские автомобили хоть и вышли на достойные показатели по соотношению цена-качество, но еще не завоевали необходимый авторитет у корпоративных клиентов. Такие машины пока не имеют понятной статистики поломок, поэтому сложившаяся тенденция вполне соответствует состоянию рынка корпоративных клиентов", - отмечает эксперт.
Пётр Шкуматов считает, что со временем тренд на покупку бизнесом автомобилей Kia, Hyundai и Toyota пойдет на понижение.
"В будущем отечественный корпоративный авторынок ожидает домашнее производство машин и промышленная сборка китайских автомобилей. При этом часть марок продолжит ввозиться параллельным импортом", - поделился мнением автоэксперт.