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Автоэксперт Субботин: опасность при вождении машины в дождь представляют лужи

Автоэксперты Вячеслав Субботин и Михаил Колодочкин рассказали о правилах поведения на дорогах во время дождя. Об этом сообщает RT.

Автоэксперты дали советы по вождению в сильный дождь
© РИА Новости

Субботин подчеркнул, самую большую опасность при подобных погодных условиях представляют лужи, для автомобиля достаточно 5 мл водяного покрытия, чтобы он всплыл, а когда происходит подобное, то транспортное средство становится неуправляемым.

Эксперт добавил, что в лужу необходимо заезжать максимально аккуратно, «не гнать волну». Точно так же нужно выезжать из нее.

«А лучше включай аварийку и оставь машину в безопасном месте. Полчаса и вода сойдет», — считает Субботин.

Колодочкин подчеркнул, что в лужах заключается еще одна опасность — скрывающиеся под ними выбоины.

Он добавил, что важно снизить скорость при ливне и включить противотуманные фары.

До этого комплекс городского хозяйства Москвы сообщил, что днем 20 августа в ряде районов столицы менее чем за час выпало более 40% месячной нормы осадков. По информации ведомства, больше всего осадков выпало в Северо-Восточном административном округе — около 33 мм.

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