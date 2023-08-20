Автоэксперты дали советы по вождению в сильный дождь

Автоэксперты Вячеслав Субботин и Михаил Колодочкин рассказали о правилах поведения на дорогах во время дождя. Об этом сообщает RT.

Субботин подчеркнул, самую большую опасность при подобных погодных условиях представляют лужи, для автомобиля достаточно 5 мл водяного покрытия, чтобы он всплыл, а когда происходит подобное, то транспортное средство становится неуправляемым.

Эксперт добавил, что в лужу необходимо заезжать максимально аккуратно, «не гнать волну». Точно так же нужно выезжать из нее.

«А лучше включай аварийку и оставь машину в безопасном месте. Полчаса и вода сойдет», — считает Субботин.

Колодочкин подчеркнул, что в лужах заключается еще одна опасность — скрывающиеся под ними выбоины.

Он добавил, что важно снизить скорость при ливне и включить противотуманные фары.