Автоэксперты дали советы по вождению в сильный дождь

Автоэксперт Субботин: опасность при вождении машины в дождь представляют лужи
Автоэксперты Вячеслав Субботин и Михаил Колодочкин рассказали о правилах поведения на дорогах во время дождя. Об этом сообщает RT.
Субботин подчеркнул, самую большую опасность при подобных погодных условиях представляют лужи, для автомобиля достаточно 5 мл водяного покрытия, чтобы он всплыл, а когда происходит подобное, то транспортное средство становится неуправляемым.
Эксперт добавил, что в лужу необходимо заезжать максимально аккуратно, «не гнать волну». Точно так же нужно выезжать из нее.
«А лучше включай аварийку и оставь машину в безопасном месте. Полчаса и вода сойдет», — считает Субботин.
Колодочкин подчеркнул, что в лужах заключается еще одна опасность — скрывающиеся под ними выбоины.
Он добавил, что важно снизить скорость при ливне и включить противотуманные фары.
До этого комплекс городского хозяйства Москвы сообщил, что днем 20 августа в ряде районов столицы менее чем за час выпало более 40% месячной нормы осадков. По информации ведомства, больше всего осадков выпало в Северо-Восточном административном округе — около 33 мм.