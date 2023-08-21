Эксперты оценили надежность двигателей китайских машин

После того, как зарубежные марки авто покинули Россию, освободившуюся нишу быстренько заняла продукция китайского автопрома. Несмотря на общее пренебрежительное отношение ко всему китайскому, специалисты портала «АвтоВзгляд» разобрались в том, действительно ли двигатели китайских иномарок плохи. Они пришли к интересному выводу, сообщает ИА DEITA.RU.

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Китайских автомобилей в России становится все больше, названия новые и непривычные, и тут легко растеряться даже бывалому автолюбителю. При выборе машины часто главную роль все-таки играет качество двигателя, потому что именно от него в конечном итоге зависит, сколько «пробегает» авто. Поэтому эксперты обратили свое внимание именно на этот аспект.

Объясняется, что в целом двигатели китайских автомобилей можно разделить на две категории. Первая – двигатели, построенные по лицензии, как, например, Mitsubishi, Toyota или первые модели Geely. О них речи не идет, это старые модели двигателей, которые были очень надежными, но сейчас практически не встречаются в новых автомобилях. Вторая категория – новые модели, изготовленные с экспериментальным сочетанием материалов. Китайцы, как уточняют специалисты, уже не так стремятся копировать чужое, стремясь разрабатывать собственные технологические навыки и умения.

Благодаря этому в их производстве появились атмосферные и турбированные двигатели объемом от полутора до двух литров. Они оказались довольно надежными и часто вырабатывают ресурс гораздо позже, чем, например, корейцы, японцы или европейцы более раннего производства. Этого достигли за счет использования низкопроизводительных турбин, чугунных блоков цилиндров, гидрокомпенсаторов, цепи в приводе газораспределительного механизма, толстых шеек коленчатого вала и распределенного впрыска топлива по типу MPI.