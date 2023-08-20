Раскрыт обновленный Geely Monjaro: он получит новый двигатель

Китайские сертификационные органы поделились фотографиями и основными характеристиками кроссовера 2024 модельного года. Обычный бензиновый Monjaro обзаведётся колёсными дисками с другим дизайном, а вот гибридная версия с силовой установкой Hi-X отличится новым передним бампером, решёткой радиатора и... турбомотором! Вероятно, публичная премьера Geely Monjaro Hi-X состоится на следующей неделе.

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Заряжаемый гибрид Geely Monjaro (в Китае продаётся под именем Xingyue L) дебютировал в конце 2021 года. Особенностями обновлённой модели станут решётка радиатора с вертикальными прутьями и строгий бампер с уменьшенными воздухозаборниками. Благодаря новому обвесу длина увеличится на 25 миллиметров.

Ожидаемы перемены по технике. На смену трёхцилиндровому турбомотору DHE15-ESZ рабочим объёмом 1480 кубических сантиметров придёт 1499-кубовый четырёхцилиндровый агрегат BHE15-BFZ. Мощность бензиновой составляющей увеличится со 150 до 163 лошадиных сил. Информации об электросистеме нет, но можно ожидать более ёмкого аккумулятора, увеличения автономности и топливной экономичности.