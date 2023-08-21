Audi вслед за Mercedes-Benz и BMW отключил российских дилеров от программного обеспечения

Немецкие автопроизводители BMW и Audi отключили своих российских дилеров от программного обеспечения, следуя примеру Mercedes-Benz, сообщает газета «Известия». Это означает, что владельцам автомобилей этих марок больше не доступна история техобслуживания и обновление компонентов.

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В «БорисХофе», самом большом в России дилерском центре BMW, источник газеты сообщил, что владельцы таких автомобилей не смогут теперь создавать дубликаты ключей и могут столкнуться с другими сложностями. Сотрудник службы техобслуживания отметил, что неясно, смогут ли дилеры диагностировать машины.

В другом крупном центре, «Автодоме», сообщили, что доступ к онлайн-сервисам BMW осуществляют через «дополнительные резервные каналы». Владельцы автомобилей BMW уже получили сообщения об отключении программного обеспечения.

Представитель сервиса также предупредил о возможных ограничениях функционала официального приложения BMW ConnectedDrive, которое предоставляло доступ к удаленному запуску двигателя, прогреву автомобиля, отслеживанию уровня топлива и информации о новых версиях программного обеспечения и отзывных кампаниях.

С похожими проблемами столкнулись и владельцы Audi. В одном из официальных дилерских центров этой марки менеджер анонимно сообщил, что доступ к программному обеспечению для владельцев был ограничен еще два месяца назад. Он добавил, что теперь нельзя устанавливать детали, требующие программирования, такие как блоки управления, коробка передач, парктроники и т.д.