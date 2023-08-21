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В Японии сгорели более 100 автомобилей на многоуровневой парковке

Более 100 автомобилей сгорели в результате пожара, который произошел на многоуровневой парковке у зала игровых автоматов в японском городе Ацуги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Пожар уничтожил более 100 автомобилей на парковке в Японии
© Газета.Ru

Отмечается, что сначала загорелся один автомобиль, после чего огонь перекинулся на другие машины. В результате пожар охватил весь второй этаж парковки.

На место происшествия прибыли 20 пожарных машин. Через четыре часа возгорание удалось потушить. О пострадавших не сообщается.

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