Пожар уничтожил более 100 автомобилей на парковке в Японии

Более 100 автомобилей сгорели в результате пожара, который произошел на многоуровневой парковке у зала игровых автоматов в японском городе Ацуги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.
Отмечается, что сначала загорелся один автомобиль, после чего огонь перекинулся на другие машины. В результате пожар охватил весь второй этаж парковки.
На место происшествия прибыли 20 пожарных машин. Через четыре часа возгорание удалось потушить. О пострадавших не сообщается.
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