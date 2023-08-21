Китайцы сорвали премьеру кроссовера Cadillac Optiq. В открытой базе Министерства промышленности и информационных технологий Китая появились подробности о двухмоторной версии электрокара. Благодаря документам известно, что Optiq предложат с передним или полным приводом, а снаряжённая масса составит 2300 или 2220 килограммов в зависимости от версии. Компактный кроссовер Cadillac будут собирать в Китае и оснастят тяговой батареей фирмы SAIC.

© Минпромторг КНР / Autohome.com.cn

Первые фотографии Cadillac Optiq засветились полтора месяца назад, но тогда Минпромторг подтвердил мощность переднеприводных версий: в зависимости от электродвигателя кроссовер разовьёт 204 или 245 лошадиных сил. Предполагается, что ближайшим «родственником» модели окажется Buick Electra E5.

В таком случае между осями установят тяговую батарею ёмкостью 79,7 киловатт-часа, а запас хода составит до 600 километров по китайскому циклу CLTC. Пиковая отдача полноприводного Cadillac Optiq составит около 287 лошадиных сил и 465 Нм — именно столько развивает кроссовер Buick. Внешних отличий у разных комплектаций окажется минимум: разве что поменяется фактура заглушки, имитирующей радиаторную решётку.