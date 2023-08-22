В России изменятся правила получения водительских прав

С 1 апреля 2024 года в России вступят в силу изменения в системе получения водительских удостоверений. В соответствии с новыми правилами, лица, получившие российское гражданство или вид на жительство в России, будут обязаны заменить свои иностранные водительские удостоверения на российские в течение года, сообщает «Вечерняя Москва».

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Особенности новой системы включают в себя несколько этапов. Владельцам категорий M, A, и B, а также подкатегорий A1 и B1 придется сдать теоретический экзамен, чтобы получить российские права. Водителям грузовиков и автобусов также потребуется пройти повторное обучение и сдать практический экзамен по вождению.

Перед этим водители обязаны пройти медицинскую комиссию и получить справку, подтверждающую их годность к управлению транспортом с точки зрения здоровья. Эта справка будет выдаваться после осмотра терапевта, офтальмолога, психолога и нарколога. Согласно новым правилам, обследование психологом и наркологом будет проводиться только в государственных медицинских учреждениях.

Исключение из этого правила составляют граждане Республики Беларусь, у которых не потребуется заменять национальные водительские удостоверения.

Юрист Московской коллегии адвокатов Евгений Коровин подчеркнул, что отсутствие российских водительских прав у водителя будет рассматриваться как вождение без прав, и такие лица могут быть оштрафованы в размере от пяти до 15 тысяч рублей.